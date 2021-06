Sanierung in Itzehoe : Gemeindehaus Kirchenstraße soll in diesem Jahr fertig werden

Seit fast drei Jahren läuft die Sanierung in der Heimat der Innenstadtgemeinde. Wann sie genau endet, steht noch nicht fest – aber für die Gemeinde hat der große Wasserschaden dann auch etwas Gutes.

Itzehoe | Fast drei Jahre ist es her: Wasser lief aus dem vierten Geschoss durch das Gemeindehaus in der Kirchenstraße und sorgte für große Schäden. Die Sanierung läuft immer noch, aber es ist Land in Sicht: „Zum Herbst oder zum Ende des Jahres wäre ich gerne, gerne durch“, sagt Architekt Kai Voß. Das Wasser hat das Gebäude an seiner empfindlichsten Stelle ge...

