Inbetriebnahme 2024 : Hohenlockstedt: Grünes Licht für Solarpark Springhoe

Großanlagen soll es in Hohenlockstedt nicht geben. Nur maximal ein Prozent der Gemeindefläche soll für Freilandflächen genutzt werden können.

Hohenlockstedt | In zahlreichen Steinburger Gemeinden wird derzeit über die Ansiedlung von Solarparks diskutiert. Auch Hohenlockstedt will sich der umweltfreundlichen Energiegewinnung nicht verschließen – doch ein Großpark soll es in der flächenmäßig größten schleswig-holsteinischen Kommune nicht geben. Wir haben nicht die Absicht, Hohenlockstedt zu verspiegeln. ...

