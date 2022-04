Nächste Tat in Itzehoe : Geldbörse weg: 48-Jährige beim Einkaufen im Penny-Markt bestohlen

Der Täter öffnete unbemerkt die Umhängetasche des Opfers.

25. April 2022, 10:25 Uhr

Itzehoe | Das Portemonnaie lag in einer verschlossenen Umhängetasche. Doch das half einer Itzehoerin nicht, die am Freitag (22. April) um 11.15 Uhr bei Penny in der Großen Paaschburg einkaufte: An der Kasse merkte die 48-Jährige, dass die Tasche geöffnet war und die Geldbörse fehlte. Neben einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag vermisst sie persönliche Ausweispapiere und eine Bankkarte.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.