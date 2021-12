Pkw war nicht abgeschlossen : Geldbörse aus Auto in Itzehoe gestohlen

Ihre Unachtsamkeit kommt eine Frau teuer zu stehen: Sie ließ ihre Geldbörse im unverschlossenen Auto in der Nähe der Packstation bei Edeka am Langen Peter in Itzehoe zurück. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit.

07. Dezember 2021, 12:41 Uhr

Itzehoe | Eine Frau hat am Dienstagnachmittag (30. November) ihr Fahrzeug in Itzehoe unverschlossen und unbeaufsichtigt stehen gelassen. Die Gelegenheit nutzte ein Dieb, um ihre Geldbörse aus dem Auto zu stehlen.



Auto nicht abgeschlossen

Gegen 15.30 Uhr kam die Itzehoerin zu Edeka am Langen Peter und parkte in der Nähe der Packstation. Ihr Portemonnaie habe sie vermutlich in dem nicht verschlossenen Wagen zurückgelassen, sagte sie der Polizei. Dass ihre Geldbörse fehlte, bemerkte sie aber erst am Folgetag. Neben diversen Papieren befand sich darin ein kleiner Bargeldbetrag.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.