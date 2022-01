Geld von der Bundesstiftung : Steinburger Kultur-Neustart geht 2022 weiter

Sieben Vereine und Institutionen aus dem Kreisgebiet wollen in diesem Jahr Veranstaltungen anbieten.

Itzehoe | Kulturschaffende können zuversichtlich in das Jahr 2022 blicken: Die Kulturstiftung des Bundes fördert das Folgeprojekt zum „Steinburger Kultur-Neustart“ mit einer Gesamtsumme von bis zu 487.000 Euro. Bereits 2021 konnten hunderte Zuschauer aus dem Kreisgebiet Dank der Projektförderung der Kulturstiftung mit der Veranstaltungsreihe „Singin‘ in the Rai...

