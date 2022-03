Vogelgrippe auf dem Vormarsch : Geflügelpest in Betrieb im Kreis Steinburg ausgebrochen – 3200 Gänse getötet

Das Friedrich-Loeffler-Institut hat die Vogelgrippe-Infektion am Freitag bestätigt. Alle Tiere mussten getötet werden. Der Kreis Steinburg hatte erst wenige Tage zuvor die Fortführung der Stallpflicht angeordnet.

Kreis Steinburg | In einer Geflügelhaltung mit rund 3200 Gänsen im Kreis Steinburg ist die Geflügelpest beziehungsweise Vogelgrippe, hervorgerufen durch das Virus H5N1, festgestellt worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus bestätigt, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag (25. März) mit. Erst am Dienstag (22....

