Gedenkfeier in Wilster : Gemeinsam eine friedliche Zukunft gestalten

Mit der Kranzniederlegung im Stadtpark wurde an die Opfer von Hass und Gewalt erinnert. Mahnende Worte kamen von Peter Labendowicz, Alisa Mühlfried, Wadim Ruge und Louis Albers.

Wilster | Die Erinnerung an die Kriegsopfer und der Wunsch, gemeinsam eine friedliche Zukunft zu gestalten, prägten die Reden in der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am Sonntag (14. November) im Wilsteraner Stadtpark. Mehr als 30 Besucher hieß dazu Peter Labendowicz, Vorsitzender der Ortsgruppe des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge, dort am Mahnmal willkom...

