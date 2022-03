Gebäudecheck in Oelixdorf : So können Verbraucher bei Gas und Öl sparen

Der Autor macht den Selbsttest bei seinem Einfamilienhaus in Oelixdorf. Jan Asbahr, Energieberater der Verbraucherzentrale, gibt Einspartipps.

Oelixdorf | Baujahr 1959. Grundsanierung 1996. Das Einfamilienhaus in Oelixdorf ist zwar in einem ordentlichen Zustand, doch steigende Energiepreise, die nicht optimale Dämmung und eine ältere Gasheizung treiben die Strom- und Energiekosten in die Höhe. Was tun? Das fragt sich derzeit nicht nur der Autor dieses Artikels, sondern viele Besitzer von älteren Immobil...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.