Mehrzweckhalle Wewelsfleth : Gaststättenpächter Roland Linke hört nach fast 30 Jahren auf

Gemeindevertretung dankt dem Gastwirt und sucht nun einen Nachfolger.

Wewelsfleth | Nach fast 30 Jahren ist Schluss. Roland Linke hat den Pachtvertrag für die Gaststätte in der Mehrzweckhalle Wewelsfleth zum 31. Dezember dieses Jahres gekündigt. „Wir möchten uns gern verändern“, begründete der 57-Jährige seine Entscheidung. Zudem zieht es ihn, gemeinsam mit Lebensgefährtin Urte Santore, zurück in seine Heimat, an die nördliche Ostsee...

