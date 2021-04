Energiewende : SH Netz investiert 39 Millionen Euro in Strom- und Gasnetze im Kreis Steinburg

Der Netzbetreiber legt zur Erhöhung der Versorgungssicherheit rund 40 Kilometer Mittelspannungskabel unter die Erde.

Itzehoe | Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) wird im laufenden Jahr trotz andauernder Corona-Krise rund 39 Millionen Euro in Strom- und Gasnetze im Kreis Steinburg investieren. Ein Großteil davon fließt in Stromprojekte, und hier insbesondere in den EEG-bedingten Netzausbau. Dazu zählen beispielsweise der Ersatzneubau der 110.000-Volt-Schaltanlage im Umspannw...

