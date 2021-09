Landschaftsbilder in Itzehoe : „Wind von West“ – Tobias Duwe stellt in Galerie 11 aus

Tobias Duwe zieht es zum Malen in die freie Natur. Auch in Itzehoe und Umgebung sind Arbeiten entstanden, die in den nächsten Wochen bei Bettina Winkler-Marxen gezeigt werden.

Itzehoe | Die Ausstellung ist noch nicht eröffnet, es hängen noch nicht mal alle Bilder an den Wänden, aber weil die Tür der Galerie 11 aufsteht, kommen die ersten Besucher schon mal rein. Freundlich aber bestimmt drückt Galeristin Bettina Winkler-Marxen denen jeweils eine Einladung zur Eröffnung in die Hand und bittet sie, am Sonnabend wieder zu kommen. Um 17 ...

