17-Jähriger leicht verletzt : Fußgänger in Itzehoe von Pedelecfahrer angefahren

Ein 33-Jähriger konnte nicht mehr ausweichen und erfasste mit seinem E-Bike den Fußgänger.

Itzehoe | Ein Radfahrer verursachte am Mittwoch (20. Oktober) einen Verkehrsunfall. Der Mann war auf der Alten Landstraße in Itzehoe unterwegs, als es um 17.51 Uhr zum Zusammenstoß mit einem Fußgänger kam. Auf Grünstreifen gestürzt Beim Versuch, an zwei Fußgängern vorbeizufahren, konnte der 33-jährige Fahrer des Pedelec nicht mehr rechtzeitig ausweichen u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.