15 Minuten Vereinsleben : Jeska Claußen-Danielsen sucht junge Brokstedter für Imagefilm

Das Casting findet Freitag, 22. April, um 15.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Mitte Mai soll an vier Tagen im Ort gedreht werden.

Brokstedt | Nix los auf dem Land? Von wegen. Gründlich aufräumen mit der These vom öden Dorfleben will ein Film, in dem Jugendliche die Hauptrolle spielen sollen. Initiiert wurde das Projekt von der gemeindlichen Ehrenamtskoordinatorin und Vereinskümmerin Jeska Claußen-Danielsen. Weiterlesen: Jeska Claußen-Danielsen unterstützt Vereine und Gemeinde Für den p...

