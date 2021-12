Für Wohnungsbau in Wilster : Altes Möbelhaus am Rosengarten abgerissen

Stefan Beeck plant auf dem Gelände seniorengerechte Wohnungen.

Wilster | Es tut sich was auf dem Eckgrundstück Am Rosengarten/Neustadt. Dort schreiten die Abrissarbeiten am ehemaligen Möbelhaus Tiedemann zügig voran. Das Möbelhaus stand seit vielen Jahren leer, hatte sich zu einem Schandfleck in der Marschenstadt entwickelt. Nun entstehen dort neue Wohnungen. Ein sehr langes Genehmigungsverfahren liegt hinter uns. ...

