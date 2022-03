Konzert mit Nachwuchsmusikern : Louisa Cordes spielt im Kulturhof Itzehoe für die Ukraine

Auf der Bühne stehen nur Jugendliche, die bereits bei Wettbewerben ausgezeichnet wurden.

Itzehoe | Im Februar spielte Louisa Cordes noch in der New Yorker Carnegie Hall, am Sonntag, 27. März, tritt sie im Kulturhof in der Dorfstraße auf. Gemeinsam mit vielen anderen jungen Spitzenmusikern gestaltet sie ein Benefizkonzert für die Ukraine. Beginn ist um 17 Uhr. Auf der Bühne stehen Geigen-, Klavier- und Querflötenschüler, alle bereits Preisträger ...

