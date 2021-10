Für Kitas und Hilfswerk : Güler Kirk von Gaumenschmaus spendet an Stadt Itzehoe

Das Hähnchen-Unternehmen besteht seit 20 Jahren, verzichtet aber auf eine Feier. Von dem Geld profitieren Itzehoer Kindergärten und bedürftige Kinder.

Itzehoe | Mit zwei Hähnchenwagen ging die Firma Gaumenschmaus an den Start. 20 Jahre später sind es 41 Fahrzeuge und mehr als 60 Mitarbeiter. Auf eine Feier zum runden Geburtstag wurde verzichtet, dafür spendet das Unternehmen an den wichtigsten Standorten im Land. Itzehoe gehört dazu: Geschäftsführerin Güler Kirk hat 5000 Euro an Bürgermeister Andreas Koeppen ...

