Fünf Feuerwehren vor Ort : 70 Einsatzkräfte bekämpfen stundenlang Schornsteinbrand in Westermoor

Weil ein mit Holz befeuerter Ofen in Betrieb genommen wurde, mussten nachts fünf Feuerwehren ausrücken.

Westermoor | Fünf Feuerwehren mussten in Westermoor in einem mehrstündigen Einsatz einen Schornsteinbrand bekämpfen. In einem Mehrfamilienhaus mit sechs Personen hatte Mittwoch (24. März) ein Hausbewohner gegen 16 Uhr einen mit Holz befeuerten Ofen in Betrieb genommen. In den Nachtstunden bemerkten einige Bewohner Qualm und Brandgeruch. Umgehend alarmierten sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.