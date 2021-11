Großeinsatz bei Hemme : Fünf Verletzte: Mann kracht mit Auto frontal in Linienbus voller Schulkinder

Nach einer scharfen Linkskurve geriet ein Mann aus Schleswig-Flensburg mit seinem Opel in den Gegenverkehr und verursachte einen folgenschweren Unfall.

Hemme | Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 13.50 Uhr auf der L156 bei Hemme in Richtung Strübbel. Ein Pkw prallte frontal in einen Linienbus, in dem zu diesem Zeitpunkt auch Schulkinder saßen. Der Fahrer des Autos wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach dem Durchfahren einer scharfen Linkskurve war der Mann auf die Geg...

