Saubere Stadt : Frühjahrsputz in Glückstadt mit 50 Teilnehmern

Autoreifen, Zigarettenstummel und auch eine Flaschenpost wurden Sonnabend gesammelt

Glückstadt | Über 50 große und kleine Glückstädter sind es dann doch noch geworden, die sich am Sonnabend (12. März) auf dem Marktplatz eingefunden hatten, um den zwei Mal aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallenen Frühjahrsputz in diesem Jahr nachzuholen. „Wir möchten in einer sauberen Stadt leben“, begründete Svenja Meyer aus Glückstadt ihr Engagement. Sie, wie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.