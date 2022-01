Nach fast 50 Jahren : Hans Landsiedel schließt Friseursalon Lako im Itzehoer Holstein-Center

Ende März ist Schluss für den Mieter der ersten Stunde. Die Situation im Center ist dafür aber nicht der entscheidende Grund. Unterdessen wird weiter ein Käufer gesucht.

Itzehoe | Der 28. September 1972. Das Holstein-Center wird eröffnet – und damit auch das Friseurgeschäft von Hans Landsiedel. Fast fünf Jahrzehnte sind vergangen, doch das Jubiläum wird nicht mehr erreicht: Ende März schließt der 75-Jährige seinen Salon Lako. Genug zu tun Der Grund sei das Alter, sagt Landsiedel: „Wir haben noch genug zu tun. Aber irgendwann muss Schluss sein.“ Es habe durchaus Interessenten gegeben, die den Laden übernehmen wollten, doch der Niedergang im HC und die unsichere Zukunft sprachen letztlich dagegen: „Durch die Gegebenheiten jetzt traut sich das keiner.“ Landsiedel wohnte in Hamburg, als er ein Auge auf das neu entstehende Center warf: Das Ambiente und die Größe seien interessant gewesen. Kein anderer Friseur habe sich dort niederlassen wollen: „Da haben wir das Geschäft gemietet und eigentlich auch nie bereut.“ Zur Eröffnung warb der Friseurmeister per Anzeige mit „bequemen Rückwärtswaschbecken und Trockenhauben ohne Wärmetortur“ für den Salon gegenüber von Eska. Nach sechs Jahren zog Landsiedel auf die heutige, 200 Quadratmeter große Fläche am Eingang Brunnenstraße. Mitte der 80er Jahre wurde die Firma in Lako umbenannt und wuchs auf 20 Niederlassungen in Norddeutschland. In den vergangenen zehn Jahren habe er die Filialen größtenteils an Mitarbeiterinnen abgegeben, sagt Landsiedel. Der Salon im HC ist sein letzter. Die Zeit im Center beschreibt der Oelixdorfer als Auf und Ab, wobei das Auf vor allem die ersten Jahrzehnte betrifft. In bester Erinnerung hat er die Zeit nach dem Umbau zum Ende der 80er Jahre: „Da war das Center voll und es lief sehr gut.“ Doch als sich die Pläne der Firma Albrecht für das gegenüber liegende Inefa-Gelände zerschlugen, habe sie das Center verkauft. Der Erfolg für die neuen Eigentümer blieb aus, „dann wurde es immer schlechter“, sagt Landsiedel. Suche nach HC-Käufer Der Salon allerdings funktionierte, das sei ein Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zehn sind es heute, ihre Zukunft nach der Schließung macht dem Inhaber wenig Sorgen: „Gute Mitarbeiter sind überall begehrt.“ Zu danken sei den Kunden, 60 bis 100 pro Tag mit einem hohen Anteil an Stammkunden: „Jetzt sowieso – hier kommt ja kaum noch jemand anderes vorbei.“ Seinen Laden hätte er weiterführen können trotz gescheiterter Pläne für das HC, Insolvenz des Eigentümers und ungewisser Zukunft, sagt Landsiedel überzeugt. Rein aus Altersgründen habe er den Mietvertrag schon vor einem Jahr gekündigt, nun sehe er ohne Groll und mit Freude zurück: „Es war eine schöne Zeit.“ ...

