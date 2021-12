Kirchengemeinde : Friedenslicht ist in Glückstadt angekommen

Das Friedenslicht wird an verschiedenen Orten in Glückstadt verteilt.

Glückstadt | „Am Sonntag, 4. Advent, kommt das Friedenslicht aus Bethlehem nach Glückstadt. Im Gottesdienst um 10 Uhr wird es in die Stadtkirche gebracht“, das teilt Rainer Jungnickel, Leiter der Glückstädter Pfadfinder mit. Am 22. Dezember um 18 Uhr kann dann im Rahmen des lebendigen Adventskalenders in Glückstadt-Nord, bei der Diakonie-Station Jahnstraße 21 b...

