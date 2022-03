Zeichen gegen Ukraine-Krieg : Friedens-Musikvideo aus Marne sehen fast 3 Millionen Menschen

Initiator Musiklehrer Jens Illemann aus Wewelsfleth ist begeistert.

Wewelsfleth/Marne | Das Musikvideo, das Musiklehrer Jens Illemann aus Wewelsfleth am vergangenen Dienstag, 1. März, als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine mit Schülern, Eltern und Kollegen am Gymnasium Marne aufgenommen hatte, geht seitdem im Internet viral. „In den verschiedenen sozialen Medien haben fast 3 Millionen Menschen unser Video angesehen“, berichtet Illema...

