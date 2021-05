Auszeichnung : Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel für drei Steinburger Bürgermeister

Manfred Boll aus Nortorf, Klaus-Wilhelm Rohwedder aus Kaaks und Harm Thun aus Willenscharen werden ausgezeichnet.

Kreis Steinburg | Die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel wird vom schleswig-holsteinischen Innenministerium an Bürgerinnen und Bürger verliehen, die sich bemerkenswert in der Kommunalpolitik verdient gemacht haben. Gestiftet wurde die Freiherr-vom-Stein-Medaille am 26. Oktober 1957 anlässlich des 200. Geburtstages des preußischen Reformers und Staatsmanns Heinrich Fr...

