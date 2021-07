Freibad Brokdorf : Ansturm auf Seepferdchen-Kurse

Rund 90 Kinder lernen in diesem Sommer im Freibad an Diek das Schwimmen. Und viele stehen auf der Warteliste.

Brokdorf | Rund 90 Anmeldungen für den Seepferdchen-Schwimmkurs verzeichnet das Freibad an Diek in Brokdorf in diesen Sommerferien. Und das Interesse war noch weitaus höher. „Leider mussten wir viele Kinder auf die Warteliste setzen“, bedauert Lutz Stüven. Aufgrund der Corona-Pandemie hatten die Hallenbäder wie das in Wilster geschlossen, Schwimmkurse fanden dor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.