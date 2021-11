Gegen Gewalt an Frauen : „Orange Your City“: Frauennetzwerk Steinburg startet erneut Beleuchtungsaktion

„Orange Your City“ findet ab dem 25. November bereits zum dritten Mal im Kreis Steinburg statt – als sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen. Rund 30 Einrichtungen und Geschäfte aus dem Kreisgebiet machen mit.

Itzehoe/Kreis Steinburg | Das Frauennetzwerk Steinburg und seine zahlreichen Kooperationspartner – Einrichtungen und Einzelhändler – wollen mit der Beleuchtungsaktion „Orange Your City“ ab dem 25. November wieder ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen. „Orange Your City“ wurde 2015 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und findet seitdem weltweit statt, im...

