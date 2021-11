Frauennetzwerk Steinburg : Gegen Gewalt an Frauen – 175 Tüten werden verteilt

Wie jedes Jahr soll am 25. November mit verschiedenen Aktionen auf das Thema häusliche Gewalt und Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht werden.

Itzehoe | Unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ bereitet das Frauennetzwerk Steinburg wieder die Brötchentütenaktion vor. Zusammen mit Informationsmaterial werden diese am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen verteilt. Nach wie vor wird jede vierte Frau in Deutschland Opfer von Partnerschaftsgewalt. Wie jedes Jahr soll am 25. November ...

