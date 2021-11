Tania Schlie in Glückstadt : Frauen im Café – Die kleine kulturelle Geschenk-Idee

Nach dem großen Erfolg vom Frida-Kahlo-Buch werden die früheren Romane von Tania Schlie alle wieder neu aufgelegt. Ganz neu ist das kleine Mitbringsel Frauen im Café.

Glückstadt | „Frieda hat mein Leben verändert“, sagt Tania Schlie. In über 20 Ländern ist mittlerweile ihr Buch über die Malerin Frieda Kahlo übersetzt und verkauft worden. „Das Buch ist in Europa, Südamerika, Russland und in der Türkei erschienen“, zählt die Glückstädterin einige Länder auf. Was sie besonders freut: „Eine Lizenz wurde nach Frankreich verkauft.“ D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.