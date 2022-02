Zwei Männer verdächtigt : Portemonnaie weg: Frau wird im vollen Itzehoer Lidl-Markt bestohlen

Das Gewusel im Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße in Itzehoe nutzten Diebe aus und klauten einer 69-jährigen Itzehoerin das Portemonnaie aus der Jackentasche. Die Polizei sucht Zeugen.

Itzehoe | Am Mittwoch (23. Februar) herrschte im Lidl-Markt in der Lise-Meitner-Straße zur Mittagszeit viel Betrieb. Für zwei Diebe offenbar eine gute Gelegenheit, auf Beutezug zu gehen. Sie klauten einer Frau unbemerkt das Portemonnaie. Um 12.50 Uhr betrat die 69-jährige Itzehoerin den Discounter. Unter anderem suchte sie den Gang mit den Getränken auf, in ...

