Illegale Müllentsorgung : Frau in Feldmark von Hohenfelde beim Abfallabladen beobachtet

Die Müllfrevlerin wurde bei der Tat beobachtet – und der Zeuge hat sich sogar das Kennzeichen gemerkt.

Hohenfelde | Illegale Müllentsorgung in der Feldmark von Hohenfelde: Ein Zeuge hatte am Donnerstag (7. Oktober) um 16.25 Uhr eine Frau dabei beobachtet, wie diese mindestens einen blauen Müllsack in die Landschaft warf. Als die Müllfrevlerin bemerkte, dass sie beobachtet wurde, fuhr sie zügig in einem silberfarbenen Opel mit Hamburger Kennzeichen davon. Der Zeu...

