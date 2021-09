Autos in Krempe beschädigt : Täterin ist der Polizei bekannt

Insgesamt fünf Fahrzeuge soll die Frau demoliert haben. Der Schaden dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Krempe | Fünf Autobesitzer meldeten sich vor rund einer Woche bei der Polizei. Sie zeigten Beschädigungen an ihren Fahrzeugen an, die am 12. September in Krempe entstanden sein sollen. An den PKW war der Lack zerkratzt worden. Fünf Fahrzeuge zerkratzt Die Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz am Bürgermeister-Ruhe-Weg. „Das Schadensmuster war bei den Fah...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.