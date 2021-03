Kollision bei Schleuse : Frachtschiff fährt bei Brunsbüttel gegen Dalbe

Das Schiff war vor der Schleuse gegen die eingerammten Pfähle gefahren. Verletzt wurde niemand.

Brunsbüttel | Beim Ansteuern der Schleuse Brunsbüttel ist ein Frachtschiff in der Nacht mit einem Dalben kollidiert und dabei beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war das Schiff beim Einfahren mit dem Bug frontal gegen einen der eingerammten Pfähle gefahren. Auch interessant: Kollision in Schleuse des Nord-Ostsee-Kanals in Brunsbüttel Dab...

