RBZ Steinburg in Itzehoe : Fouad Sarmini hat seine Ausbildung mit der Fachhochschulreife kombiniert

Jetzt hängt der 20-jährige Itzehoer, der 2016 aus Syrien in den Kreis Steinburg kam, noch das Abitur am Regionalen Berufsbildungszentrum dran. Dort startet jetzt wieder für alle Interessierten der Zusatzunterricht.

Itzehoe | Einen besonderen Weg, die allgemeine Fachhochschulreife zu erreichen, bietet das Regionale Berufsbildungszentrum (RBZ) Steinburg in Itzehoe – parallel zur Berufsausbildung. Im Februar beginnt an der Fachoberschule der nächste Bildungsgang für Auszubildende, die damit in zwei Jahren den Zugang zu Fachhochschulen, Akademien, einzelnen Hochschulen sowie ...

