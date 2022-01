Fußball-Testspiele : Fortuna Glückstadt bezwingt TuRa Meldorf

Tore fallen im Kreisliga-Duell erst in der Schlussphase

Glückstadt | Als eines der ersten Fußballteams aus unserem Verbreitungsgebiet hat Fußball-Kreisligist Fortuna Glückstadt die Vorbereitungsphase auf die Saison-Fortsetzung wieder aufgenommen und am Sonnabend bereits das erste Testspiel bestritten. Tore erst in der Schlussphase Im Duell mit dem Dithmarscher Kreisligisten TuRa Meldorf aus der West-Staffel erzielte die Elf von Trainer Michael Radde-Krüger einen 3:0 (0:0)-Sieg, der allerdings erst in der Endphase herausgeschossen wurde. Ben Luca Massanet (76.), Christopher Schubert (79.) und Christian Lipinski (82.) erzielten die Tore in der Schluss-Viertelstunde. Zunächst Laufeinheit Die Glückstädter waren in ihrer dritten Trainings-Einheit nach der Winterpause bereits am Vormittag des Samstags zu einer Lauf-Einheit aufgebrochen und haben dann am Nachmittag das Testspiel absolviert. Trotz der widrigen äußeren Bedingungen durch das miese Wetter war es insgesamt eine runde Sache Auch wenn der Sieg gegen die Meldorfer erst spät perfekt gemacht wurde, lobte Fortuna-Teamchef Michael Radde-Krüger die stabile Abwehrleistung seiner Mannschaft, so dass die Dithmarscher praktisch keine nennenswerten Offensivaktionen hatten....

