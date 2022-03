Krieg in der Ukraine : Mit Katze im Rucksack: Familie flieht vor russischen Bomben nach Itzehoe

Nach mehr als 20 Stunden Busfahrt erreicht der neunjährige Roman aus Rivne in der Ukraine mit seiner Mutter Itzehoe. Dort hat die Familie Schlotfeldt die beiden Kriegsflüchtlinge und ihre Katze aufgenommen.

Itzehoe | Roman ist neun Jahre alt. Bis vor wenigen Wochen lebte er ein ganz normales Leben in Rivne, einer Großstadt in der westlichen Ukraine, gemeinsam mit seiner Mutter Natalia Tsvetkova und seiner Katze Alica. Bis zum 24. Februar, dem Tag, als seine Heimat angegriffen wurde und sich für den kleinen Jungen alles veränderte. Nun ist er in Itzehoe in Sicherhe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.