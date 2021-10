Flohmarkt in Kellinghusen : Stöbern und Feilschen in der Wiesengrundhalle

Die Geflügelzüchter freuen sich, endlich wieder zum Flohmarkt einladen und damit die Vereinskasse aufbessern zu können.

Kellinghusen | Nachdem die Hallensaison des Rassegeflügelzuchtvereins (RGZV) Kellinghusen mit einer „Vogel- und Kleintierbörse“ eröffnet wurde, wird das Herbstprogramm in der Wiesengrundhalle nun fortgesetzt. Sonntag, 10. Oktober, findet von 8 bis 16 Uhr der Flohmarkt in und um die Halle herum statt – nach eineinhalb Jahren der erste seiner Art an dieser Stelle. ...

