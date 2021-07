Großeinsatz mit A23-Sperrung : Fliegerbomben in Hemmingstedt: So sieht der Zeitplan für die Entschärfung aus

Aufgrund umfangreicher Vorarbeiten wurde die Fundstelle bereits am Freitagmorgen (9. Juli) um 8 Uhr gesperrt. Um 14 Uhr soll die eigentliche Entschärfung beginnen.

Hemmingstedt | Die Fundstelle der beiden 125 Kilogramm schweren Weltkriegsbomben an der Bundesstraße 5 ist aufgrund umfangreicher Vorarbeiten bereits seit Freitagmorgen (9. Juli), 8 Uhr, gesperrt worden. Im Bereich der Firma Uhl Trucks in Hemmingstedt waren am Mittwochabend (7. Juli) zwei Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.

