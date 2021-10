Fleth in Glückstadt : Die neuen Brücken kommen

Am Donnerstag kommen die letzten neuen Brücken, die über den Fleth führen. Während der Einbauarbeiten wird die Straße abschnittsweise gesperrt.

Glückstadt | Die Straße Am Fleth wird am Donnerstag, 14. Oktober, ab 8 Uhr für einige Stunden entlang der Flethtrasse zwischen Ballhaus- und Kapaunenstraße abschnittsweise voll gesperrt. Die Firma Grebien von der Insel Fehmarn rückt an dem Tag mit den letzten neuen Fußgängerbrücken an, welche dann die beiden Flethseiten miteinander verbinden. ...

