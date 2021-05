Brand in Süderau : Flammen schlagen aus dem Dach – rund 80 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Mann musste mit einer Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht werden. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Süderau | Großeinsatz für die Feuerwehren am Mittwoch (12. Mai) in Süderau. Aus noch ungeklärter Ursache brach gegen 10.40 Uhr ein Feuer im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Gartenstraße aus. Da sich zum Brandzeitpunkt noch vier Menschen im Haus aufhielten, alarmierte die Leitstelle mit den Stichworten „Feuer, Menschenleben in Gefahr“. Mann kam mit Ra...

