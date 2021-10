Hoher Sachschaden : Fischkutter „Antares“ und „Marschenland“ kollidieren an der Elbmündung

Einer der beteiligten Kutter hatte sich offenbar nicht an die Regeln gehalten. Der beschädigten „Antares“ wurde die Weiterfahrt untersagt.

Büsum/Husum | Beim Zusammenstoß zweier Fischereikutter im Bereich des Gelbsandes in der Elbmündung ist ein hoher Sachschaden entstanden. Aus zunächst unbekannter Ursache sei der Kutter „Marschenland“, der nicht gefischt hatte, am Montagvormittag nicht wie vorgeschrieben einem entgegenkommenden fischenden Kutter ausgewichen, teilte die Polizei am Dienstag mit. ...

