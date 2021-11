Risiko zu hoch : Finnischer Weihnachtsmarkt in Hohenlockstedt wegen Corona abgesagt

Der traditionelle Basar, zu dem auch eine Delegation aus Finnland anreisen wollte, findet am 27. und 28. November nicht statt.

Hohenlockstedt | Er sollte unter Einhaltung der 3G-Regel zum 43. Mal stattfinden, am 27. und 28. November – doch aufgrund der dramatisch steigenden Corona-Infektionszahlen wurde der finnische Weihnachtsmarkt in Hohenlockstedt am Freitag (12. November) abgesagt. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Traditionsveranstaltung wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.