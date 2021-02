Gedenken in Hohenlockstedt : Finnentag in diesem Jahr nur virtuell

Ein echtes Treffen zum Gedenken an die finnischen Jäger am Ehrenmal in Hohenlockstedt ist in diesem Jahr nicht möglich.

Hohenlockstedt | Er ist längst zur Tradition geworden: Der am letzten Sonnabend im Februar stattfindende Finnentag. Ihn jetzt wegen der Pandemie ausfallen zu lassen, war für die Hohenlockstedter keine Option. Vielmehr soll diese Veranstaltung zu Ehren der gefallenen Jäg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.