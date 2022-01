Zwei Veranstaltungen geplant : Monika Heinold hält Gedenkrede am Itzehoer Mahnmal für NS-Opfer

Am 27. Januar wird in der St-Laurentii-Kirche der Opfer des Nationalsozialismus gedacht, drei Tage später werden am Mahnmal an den Malzmüllerwiesen Kränze niedergelegt.

Itzehoe | Die Wannseekonferenz, bei der der Massenmord an den Juden organisiert wurde, jährt sich zum 80. Mal. Gleichzeitig läuft in Itzehoe mit dem sogenannten Stutthof-Prozess vermutlich eines der letzten großen Nazi-Verfahren: Eine ehemalige Sekretärin des Kommandanten des Konzentrationslagers muss sich dort wegen Beihilfe zur systematischen Tötung von mehr ...

