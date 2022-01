Dieb in Itzehoe aktiv : Filmteam im Theater bestohlen: Vier Portemonnaies sind weg

Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit, denn die Türen waren nicht verschlossen.

21. Januar 2022, 12:40 Uhr

Itzehoe | Sie drehten ein Video im Theater – das hatte am Donnerstag (20. Januar) unangenehme Folgen für einige Mitglieder der Crew. Sie büßten ihre Portemonnaies ein.

Einige Teilnehmer hätten ihre Wertsachen in den Umkleiden zurückgelassen, darunter Taschen mit Geldbörsen, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Da die Räume nicht verschlossen waren, nutzte ein Dieb die Gelegenheit und stahl insgesamt vier Portemonnaies. „Für die Geschädigten ein großes Ärgernis, denn neben Bargeld befanden sich allerhand persönliche Dinge wie unterschiedliche Ausweiskarten in den Geldbörsen“, so Neufeld. Eine verdächtige Person sei niemandem aufgefallen.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.