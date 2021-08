Lieth in Dithmarschen : Fiat-Fahrerin kommt von der Straße ab – Fahrzeug landet auf dem Dach

Zuvor touchierte das Fahrzeug der Frau am Sonntag einen parkenden Mercedes in der Dorfstraße.

Lieth | Gegen 1 Uhr kam es am frühen Sonntagmorgen (15. August) in Lieth (Kreis Dithmarschen) zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fiat überschlagen hat. Der Wagen kam aus Richtung Lohe-Rickelshof, als die Fahrerin nach ersten Angaben einen parkenden Mercedes in der Dorfstraße touchierte und nach einem Überschlag auf dem Dach landete. Mindestens eine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.