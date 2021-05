Einsatz nach dem Sturm : Feuerwehrleute sichern Dachziegel der Wilsteraner Kirche

Aufgrund der starken Windböen war bereits ein Ziegel vom St.-Bartholomäus-Dach gefallen.

Wilster | Am Donnerstagvormittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Wilster zu einem Einsatz an der St. Barthomoläus-Kirche gerufen. Ulf Maaß, Hausmeister der Kirchengemeinde, hatte die Wehr alarmiert, nachdem er einen heruntergefallenen Dachziegel an der Ostseite der Kirche entdeckt hatte. Dieser hatte sich anscheinend aufgrund der starken Windböen der vergangene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.