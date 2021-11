Einsatz in Itzehoe : Auto brennt aus – vermutlich technischer Defekt

Die Feuerwehr Itzehoe musste Sonntag am frühen Morgen in die Georg-Löck Straße ausrücken.

Itzehoe | Ein BMW ist am frühen Sonntag (21.November) auf einem Parkplatz in Itzehoe in Brand geraten. Gegen 0.45 Uhr wurde das Feuer in der Georg-Löck-Straße nahe dem Delftor gemeldet. Als die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe am Brandort eintraf, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus der Frontscheibe des Wagens. Unter Atemschutz gelang es den Helfern schl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.