„Extreme Schieflage“ : Feuerwehreinsatz in Glückstadt: Schiff säuft fast ab

Der Eigner liegt dauerhaft mit dem Schiff auf der Elbe vor Glückstadt. Mitten in der Nacht lief sein Boot voll.

Glückstadt | Um 3.35 Uhr am Montag piepten die digitalen Melder der Feuerwehr: Der Besitzer eines Bootes war in Not. Wasser war eingebrochen. Der Eigner liegt dauerhaft mit dem Schiff auf der Elbe am sogenannten früheren Kakaograben vor Glückstadt in Höhe der Firma Steinbeis. „Das mit Bäumen vertäute Boot befand sich bei unserem Eintreffen in extremer Schieflage“,...

