Feuerwehreinsatz in Büttel : Sturmböe weht Baum auf die Straße

St. Margarethener Feuerwehrleute rückten Freitagvormittag (22. Oktober) aus, um den Baum von der Kreisstraße 33 zu holen.

Büttel/St. Margarethen | Eine Sturmböe hat in Büttel einen Baum umgeweht, der am Freitagvormittag (22. Oktober) die Kreisstraße 33 blockierte. Die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen wurde um 10.17 Uhr alarmiert und rückte dorthin zur technischen Hilfe aus. Sechs Feuerwehrleute unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Wehrführers Timm Schwarz fuhren in zwei Fahrzeu...

