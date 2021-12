Feuerwehr Glückstadt : Wasser tropft durch Decke – Einsatz am Salzspeicher

Der Waschmaschinenanschluss war defekt und hatte für den Schaden gesorgt.

Glückstadt | Die Feuerwehr war Sonntagmorgen (12. Dezember) kurz nach 8 Uhr am Glückstädter Binnenhafen im Einsatz. Im Salzspeicher tropfte aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss Wasser in die darunter liegenden Räume. Nach Polizeiangaben zogen Feuerwehrleute den Schließzylinder der Tür und verschafften sich so Zutritt in die „tropfende“ Wohnung. Feuerwehr stellt...

