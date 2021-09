Einsatz in Glückstadt-Nord : Vermeintliche Explosion entpuppte sich als technischer Defekt

Weil ein Rentner am Fenster laut um Hilfe rief, rückte die Feuerwehr am Mittwochabend nach Glückstadt-Nord aus.

Glückstadt | Ein zunächst als dramatisch eingestufter Notfall am Mittwochabend (15. September) stellte sich mehr oder weniger als Fehlalarm heraus: Einsatzort war ein Mehrfamilienhaus in Höhe Gorch-Fock-Straße, wo Nachbarn kurz nach 20.30 Uhr einen vermeintlich in der Wohnung über ihnen piependen Rauchwarnmelder wahrgenommen hatten. Sie wählten den Feuerwehr-Notru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.